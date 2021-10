Echaâb, l’Alliance pour la Tunisie et le Courant populaire appellent à descendre dans la rue en soutien au chef de l’Etat

Les partis politiques ‘Echaâb’, ‘Alliance pour la Tunisie’ et ‘Courant populaire’ ont appelé leurs partisans à participer, dimanche, à des marches et rassemblements dans les différents gouvernorats en soutien au Président de la République Kaïs Saïed.

Les partisans du chef de l’Etat ont lancé des appels sur les réseaux sociaux pour descendre dans la rue et exprimer leur soutien à ses décisions du 25 juillet et ce, en réponse au rassemblement de protestation organisé dimanche dernier, à Tunis, contre Kaïs Saïed par les sympathisants du mouvement Ennahdha.

Dans une déclaration rendue publique samedi, le mouvement Echaâb appelle ses militants, ses structures et toutes les forces nationales qui croient au ” processus de rectification ” à participer massivement à ces mouvements, soulignant l’impératif de respecter les exigences du mouvement pacifique et d’éviter toute forme de provocation ou de diffamation.

” Notre participation intervient pour faire valoir la volonté du peuple de bâtir une vie décente où la dignité et les droits de l’Homme sont respectés “, explique le parti.

Elle intervient aussi, a-t-il poursuivi, pour rappeler les slogans et les revendications de la révolution du 17 décembre et protéger l’Etat contre les ” gangs de la corruption et les mercenaires politiques qui pillent les ressources et richesses du peuple “.

De son côté, l’Alliance pour la Tunisie, un des six partis qui soutiennent Kais Saied, a appelé ses partisans et tous les Tunisiens à participer à une marche pacifique, dimanche, à l’Avenue Habib Bourguiba.

Le parti a précisé, dans une déclaration, que le but de cette marche est de rectifier le processus démocratique et concrétiser la volonté du peuple de mettre en place la IIIe République.

Le Courant populaire a, pour sa part, posté sur sa page Facebook une photo de son fondateur Mohamed Brahmi, assassiné le 25 juillet 2013, jointe par un appel à manifester dimanche.

Outre le mouvement Echaâb, l’Alliance pour la Tunisie et le Courant populaire, les partis politiques qui ont exprimé leur soutien à Saïed sont la Tunisie en avant, Al-Baâth et le Parti patriotique démocratique socialiste (PPDS).