Tunisie : Le ministère de la santé appelle à éviter l’achat des produits alimentaires exposés anarchiquement

Le ministère de la santé a appelé, dans un communiqué rendu public vendredi, les citoyens à acheter les denrées alimentaires à partir des établissements et locaux qui sont contrôlés.

Le ministère a, à ce propos recommandé d’éviter l’achat des produits alimentaires exposés d’une façon anarchique notamment dans les environs des établissements éducatifs, afin d’éviter tout danger sur la santé en cette période de hausse des températures.

Selon la même source, les services d’inspection et de contrôle ont effectué lors de la période précédente de l’année 2021 plus de 172 mille visites d’inspection dans les établissements et locaux d’alimentation. 1273 infractions ont été relevées avec 480 propositions de fermeture de locaux pour non respect des normes d’hygiène.

Il s’agit également de saisie et de destruction de 126 tonnes de produits impropres à la consommation, a encore ajouté la même source.