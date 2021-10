El Mouradi met son complexe sportif de Hammam Bourguiba au service des clubs de divisions inférieures

Dans le cadre de sa stratégie visant à encourager le développement du football tunisien et en vue d’apporter son soutien sans réserve au football amateur, le complexe sportif de Hammam Bourguiba a entamé durant ce mois d’octobre 2021 une action spéciale destinée aux équipes de divisions inférieures.

Cette action a pour objectif d’encourager ces clubs aux moyens limités à effectuer leurs stages dans ce cadre idéal.

Tout comme pour l’organisation de stages des sélections nationales ou de clubs professionnels tunisiens ou étrangers de haut niveau, le complexe met à la disposition des équipes de divisions inférieures son infrastructure adéquate et ses équipements performants afin de garantir la réussite des stages de toutes les catégories de footballeurs.

Il est à noter que le complexe sportif El Mouradi Hammam Bourguiba est un cadre idéal pour les stages et les entraînements en proposant durant toutes les périodes de l’année une panoplie de terrains et d’activités permettant aux équipes, quels que soient leurs niveaux et catégories, d’assurer une excellente préparation dans un superbe environnement confortable et chaleureux.