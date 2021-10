Club africain : Un accord de partenariat conclu avec l’Olympique de Marseille

Le Club africain a signé vendredi un accord de partenariat en matière d’échange d’expertises humaine, technique et sportive avec le mythique club de l’olympique de Marseille (D1 française).

L’accord a été conclu entre, d’un côté, une délégation clubiste restreinte conduite par le président du club Youssef Eulmi et incluant l’entraîneur Montassar Louhichi et le membre du comité directeur, Ali Aloulou et, de l’autre, le président de l’OM, Pablo Longoria, son directeur sportif, David Friio et le directeur technique du club, Nacer Larguet.

La délégation du Club Africain a, notamment, été conviée pour l’occasion à assister au match de la veille opposant, au vélodrome, le club Phocéen et les turcs du Galatasaray en Ligue Europa.

L’éventualité d’une rencontre amicale entre le Club africain et l’OM sera, en outre, envisagée.