Brexit : Le Royaume-Uni exige le passeport pour les Européens

A partir de ce vendredi 1er octobre, une carte d’identité n’est plus suffisante pour enter sur le sol britannique, pour les Européens.

A cause de l’entrée en vigueur du Brexit, le Royaume-Uni exige aux citoyens européens et suisses de présenter leur passeport. Seules exceptions : les ressortissants irlandais et les citoyens européens ou suisses disposant d’un statut (provisoire ou non) de résident au Royaume-Uni. Ils pourront eux continuer à utiliser leur carte d’identité jusqu’au 31 décembre 2025.

Les autorités britanniques expliquent que ce changement permet d’empêcher les bandes organisées et autres personnes d’abuser du système.

Cette nouvelle mesure, annoncée depuis un an, intervient dans le cadre de la lutte contre l’immigration du plan du Brexit.