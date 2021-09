Machrou Tounes : ” le prochain gouvernement doit être restreint et capable d’entamer les réformes nécessaires “

Le mouvement Machrou Tounes a estimé que le prochain gouvernement doit être restreint et composé de compétences hautement qualifiées afin qu’il soit capable d’entamer les réformes nécessaires et de surmonter la crise économique dans le pays.La pauvreté, le faible rendement, l’endettement et la détérioration de la qualité des services publics et du pouvoir d’achat, sont autant de questions prioritaires, considère le mouvement.Dans une déclaration publiée mercredi, Machrou Tounes a souligné la nécessité d’accélérer l’ouverture des dossiers de la corruption, du terrorisme, des assassinats politiques et de la contrebande avec tout le sérieux requis.

Il est tout aussi nécessaire, selon le mouvement, de se pencher sur les décisions de la Cour des comptes relatives aux élections et au financement illégal de partis politiques afin de mettre fin à l’impunité et pour que la lutte contre la corruption ne reste pas au stade des slogans.Machrou Tounes a, par ailleurs, réaffirmé son adhésion aux mesures du 25 juillet “pour sauver le pays des dangers qui le guettent à tous les niveaux (politique, économique, social et sanitaire)”.

Il a, également, réaffirmé son adhésion à la ” voie populaire et patriotique ” dans le processus du 25 juillet pour mettre fin au régime politique de 2014, rappelant que le mouvement a été le premier à réclamer l’amendement de la Constitution et la mise en place de la IIIe République.Machrou Tounes a, en outre, appelé à fixer une date précise pour mettre fin aux mesures exceptionnelles du décret présidentiel n°2021-117, dans le cadre d’une démarche participative pour établir les prochaines étapes et éviter la centralisation des pouvoirs ou une violation des droits de l’Homme.

Selon le parti, le processus de changement du système politique devrait être un processus participatif impliquant toutes les forces nationales vives, notamment les partis politiques et les organisations nationales, avant de le soumettre au référendum populaire ou de promulguer des décrets-lois à cet effet.

” Le processus participatif doit concilier entre les dispositions constitutionnelles et les mesures exceptionnelles “, estime le parti.