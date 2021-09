La Cité des Sciences à Tunis célèbre la Journée internationale de la traduction, correspondant au 30 septembre de chaque année, sous le signe “Le rôle de la traduction dans la diffusion de la culture scientifique, le rapprochement des peuples et le développement de la paix mondiale”, en coopération avec le Département de la langue arabe et de la traduction à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis relevant de l’Université de Carthage, et avec la participation du Centre Culturel de la République Islamique d’Iran en Tunisie.

Il est à noter que la Fédération Internationale de Traducteurs célèbre cette journée depuis sa création en 1953. Ce n’est qu’en 1991 que l’initiative a été prise de rendre cette journée plus populaire sur le plan international.

Le but de l’organisation était de sensibiliser le reste du monde à l’importance du travail de traduction, de montrer la coopération entre les traducteurs du monde entier et de promouvoir l’importance de la traduction et du travail des traducteurs.

Ce n’est qu’en 2017, que l’Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé cette proposition et décréter le 30 septembre de chaque année Journée internationale de la Traduction.