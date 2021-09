Tunisie : Plus de 44 mille infractions économiques en 9 mois

44 mille 855 infractions économiques ont été relevées en environ neuf mois (Du 1er janvier au 24 septembre 2021).

Selon des données fournies à l’agence TAP par la direction de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce et de développement des exportations, les équipes de contrôle économique ont effectué plus de 300 mille visites de terrain durant cette période pour lutter contre la spéculation et protéger les droits des consommateurs.

D’après ces données, ces infractions concernent essentiellement les légumes et les fruits (11 mille 70 infractions), les produits d’alimentation générale (10 mille 125), les viandes rouges (913), les poissons (814), les produits subventionnés (1240), le tabac (2589), les matériaux de construction (868) et les fournitures scolaires (305).

Les équipes de contrôle économique ont également saisi 5021 tonnes de légumes et de fruits, 16 tonnes de viandes blanches, 9823 kg de viandes rouges, 2900 tonnes de céréales et dérivés, 551 unités de produits alimentaires impropres à la consommation.

En outre, 2000 sanctions administratives ont été signalées.

A noter que pendant le mois de septembre en cours, 7 campagnes régionales de contrôle ont été organisées à Kairouan, Zaghouan, Monastir, Mahdia, Nabeul, Bizerte et Sousse.

88 équipes de contrôle y ont participé et ont effectué 2221 visites d’inspection qui ont permis de relever 582 infractions.

Lors de ces campagnes, les équipes de contrôle ont saisi 30 tonnes de céréales et dérivés subventionnés, 1197 litres d’huile végétale subventionnée, 4,2 tonnes de légumes et fruits, 2241 paquets de tabac et 188 cahiers scolaires subventionnés.