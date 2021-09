Supercoupe de Tunisie 2020-2021 : Un 6e sacre laborieux pour les sang et or

L’Espérance sportive de Tunis a remporté la 6e supercoupe de Tunisie de son histoire, en battant le Club sportif sfaxien (1-0), samedi après-midi, à Radès, pour le compte de l’édition 2020-2021 de la compétition.

L’unique réalisation du match a été l’œuvre nigérian Anayo Iwuala à la 57e.

Les sang et or avait, rappelle-t-on, perdu samedi dernier dans le même stade, l’édition 2019-2020 de la supercoupe de Tunisie face à l’Union sportive monastirienne aux tirs au but 5-3 (1-1) au terme du temps réglementaire).

Cet après-midi, il s’agissait du match à ne surtout pas rater pour les protégés du Coach Radhi Jaidi afin de bien relancer enfin le parcours en prévision d’une saison qui s’annonce pour le moins chargé.

Le match s’annonçait d’autant plus difficile face à l’un des adversaires les plus tenaces que la formation tunisoise ait à jouer lors des grands rendez-vous locaux.

En effet, les hostilités étaient vite lancées: dès la 3e, les deux équipes se menaçaient en se rendant coup pour coup. Les sfaxiens profitaient d’un ballon perdu par le milieu de terrain espérantiste pour amorcer une première manœuvre avortée par la défense de la formation sang et or qui répliquait tout de suite par un contre menée par Mohamed Ali Ben Romdhane qui lançait Iwuala lequel ratait la dernière passe pour Anayo.

Les espérantistes semnlaient ne pas être bien en place notamment en défense. Une passe en retrait à la 10e de l’algérien Abdekader Badrane à l’adresse de son gardien a failli couter très chère au siens.

Lents dans la relance et soumis au pressing des sfaxiens, les coéquipiers de Khalil Chemmam peinaient à sortir le ballon dans le premier quart d’heure.

Il a fallu attendre la 18e pour voir enfin la première occasion sérieuse des sang et or sur un débordement rapide de Rached Arfaoui qui remet un ballon en retrait pour Ben Romdhane seul dans le surface de réparation adverse, mais sa frappe passe largement au dessus de la barre transversale.

Dans la foulée, Iwuala dans sa lancé amorçait une frappe des 25 mètres qui passait très proche de la cage sfaxienne.

Dès lors le rythme s’intensifiait et les sfaxiens ne tardaient pas riposter grâce à Houssem Haj Hassan qui se déjouait de la défense adverse mais sa frappe manquait le cadre.

Après cette brève ascension des hostilités qui n’aura pas longtemps perdurée, le jeu reprenait dans un ton plus calme des deux côtés.

Les minutes qui suivaient se montraient avares en occasions, sinon quelques tentatives sfaxiennes au cours des cinq dernières minutes avant la pause.

Score à la mi-temps: 0-0.

A la reprise, le coach espérantiste, Radhi Jaidi lançait Nassim Ben Khelifa à la place de Percious Boah pour booster l’attaque tout en décalant le lybien Hamdou El Houni en pointe.

Jaidi restait sur un échec après avoir perdu, il y a une semaine, la supercoupe, édition 2019-2020, devant l’US Monastir aux tirs au but et ne compte pas laisser filer un deuxième sacre d’affilée.

Et sa stratégie payait à la 57e lorsque Ghaylène Chaalali mettait une bonne passe en profondeur en direction d’Anayo Iwuala qui n’hésitait pas dans sa course à enclencher un tir surpuissant que le portier Mohamed Hedi Gaaloul ne pouvait pas contrer. Un but à zéro pour les sang et or.

Moins de dix minutes plus tard (72e), Nassim Ben Khelifa manquait le ballon de l’égalisation sur un contre et un caviar de passe de l’homme en forme de l’Espérance, Mohamed Ali Ben Romdhane.

Alors que l’Espérance était proche de tuer le match, le coach sfaxien, l’italien Giovanni Solinas remplaçait Abdallah Amri par Mohamed Hichem Naquach pour dynamiser le jeu sfaxien.

A la 81e, lancé seul face au but, Firas Chaouat trop lent dans son évolution voyait son tir contré in extremis par Abdelkader Badrane.

Jaidi, de son côté, lançait Mohamed Amine Meskini et Fedi Ben Choug, respectivement, à la place de Rached Arfaoui et Anayo Iwuala, pour tenter de priver les sfaxiens de la balle et les freiner dans leur élan pour égaliser.

Au final, l’Espérance parvient à engranger un 6e sacre et les sfaxiens se consoleront d’avoir disputé un match qui aura été riche en enseignements pour l’équipe et surtout son nouveau coach italien.

Formations des deux équipes:

Espérance de Tunis: Moez Ben Cherifia, Bilal Chabbar, Abdelkader Badrane, Khalil Chammam, Mohamed Amine Ben Hamida, Montassar Triki, Ghailane Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Rached Arfaoui (Mohamed Amine Meskini 77e), Percious Boah (Nassim Ben Khelifa 45e), Anayo Iwuala (Fedi Ben Choug, 82e).

CS Sfaxien: Mohamed Hedi Gaaloul, Mohamed Amine Hamrouni, Houssem Dagdoug, Alaa Ghram, Gaith Maaroufi, Abdallah Amri (Mohamed Hichem Naquach 74e), Chadi Hammami, Al Hussein Ali, Mohamed Soulah, Hazem Haj Hassan, Firas Chawat.