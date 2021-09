Le PCNT et le Mouvement Tounes al-Mostaqbal soutiennent les décisions du président de la République

Le Parti de la coalition nationale tunisienne (PCNT) et le Mouvement Tounes al-Mostaqbal ont affirmé leur soutien aux décisions du président de la République énoncées dans le décret présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021.

Le PCNT considère que ces dispositions constituent un pas important sur la voie permettant de rompre définitivement avec le système d’avant le 25 juillet ” qui n’a apporté au pays que chaos et destruction “, souligne-t-il dans un communiqué.

Il se félicite, en outre, que le décret présidentiel ” insiste sur l’attachement aux libertés et aux droits de l’Homme en tant qu’acquis irrévocables “.

Il appelle le président Kaïs Saïed à fixer les délais de la phase de transition ” pour conférer plus de précision et de clarté au processus à suivre “, et à annoncer le programme du gouvernement à former.

Le parti de l’ancien ministre Néji Jalloul exhorte le président de la République à associer les organisations nationales, les partis, les intellectuels et les universitaires à la commission chargée de la modification du régime politique et du système électoral.

Le Mouvement Tounes al-Mostaqbal a pour sa part exprimé, dans un communiqué publié vendredi à l’issue de la réunion de son Bureau exécutif, son ” soutien absolu ” aux décisions annoncée par le président Saïd sur la formation d’un nouveau gouvernement et la mise en place de mesures permettant de redresser la situation politique et économique du pays.

Il fait part de sa décision d’appuyer la feuille de route décidée par Kaïs Saïed pour la période à venir ainsi que le mouvement populaire qui soutient les décisions de l’après 25 juillet.