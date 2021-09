JCC : 15 projets de films sélectionnés dans les ateliers Chabaka et Takmil de Carthage Pro

Le festival des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a dévoilé une sélection de 15 projets de films arabes et africians dans les ateliers de la plateforme Carthage Pro dont 8 projets dans Chabaka et 7 autres dans Takmil.

Le comité de sélection à Carthage pro a reçu la candidature de 79 projets en développement dans le cadre de Chabaka et 31 films en phase de post production dans le cadre de Takmil.

Les ateliers de Carthage pro seront organisés du 1er au 3 novembre en marge de la 32ème édition des JCC prévue du 30 octobre au 6 novembre prochains.

Listes des films sélectionnés dans les deux ateliers:

Chabaka

Fictions:

-Une famille respectable, réalisé par Ismahane Lahmar et produit par Rashid Abdelhamid (Tunisie)

– Je ne m’appelle pas Asmahan, réalisé par Nidhal Guiga et produit par Nawfel Saheb- Ettaba (Tunisie)

– Le meurtre d’une bête, réalisé par Vusi Africa et produit par Naledi Bogacwi (Afrique du Sud)

– Mehal Safari, réalisé par Abraham Gezahagne et produit par Tamara Mariam Dawit (Ethiopie)

Documentaires:

Dar el Bacha sur la voie des Lumières, réalisé et produit par Nawfel Saheb- Ettaba (Tunisie)

– Ourjouwan, Joelle Abou Chabké et produit par Marine Vaillant (Liban)

– Donga réalisé et produit par Mohannad Alamin (Libye)

– Le Chameau Manquant, réalisé par Cheikh N’diaye et produit par Ilham Raouf (Mauritanie)

Takmil

Fictions:

– Dirty, Difficult, Dangerous, réalisé par Wissam Charaf et produit par Charlotte Vincent (Liban)

– Haysh Maysh, réalisé et produit par Hicham Lasri (Maroc)

Documentaires:

– L’Arbre du Soir, réalisé et produit par Adel Bakri (Tunisie)

– La couleur du phosphate, réalisé et produit par Ridha Tlili (Tunisie)

-ýUne maison pour Buster Keaton, réalisé par Lamine Ammar Khoudja et produit par Rebecca Houzel (Algérie)

– Au cimetière de la pellicule, réalisé par Thierno Souleymane Diallo et produit par Martin Maud (Guinée)

– Sitabaomba, réalisé par Nantenaina Lova et produit par Eva Lova (Madagascar)