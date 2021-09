Ligue des champions africaine : les résultats complets du 1er tour préliminaire

Résultats complets du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’issue des matches retour disputés samedi et dimanche.

Matchs Retour Aller

(+) ES Sétif (Algérie) – FC Fortune (Gambie) 3-0 (0-3)

L’ESS qualifiée aux tirs au but

(+) CR Belouizdad (Algérie) – Akwa United (Nigeria) 2-0 (0-1)

ASKO Kara (Togo) – (+) LPRC Oilers (Liberia) 2-1 (0-3)

(+) Al Ittihad (Libye) – KMKM (Zanzibar) 2-0 (2-0)

(+) APR (Rwanda) – Mogadishu City (Somalie) 2-1 (0-0)

(+) Maniema Union (RD Congo) – Bouenguidi (Gabon) 2-0 (1-1)

(+) Rivers United (Nigeria) – Young Africans (Tanzanie) 1-0 (1-0)

(+) Al Hilal (Soudan) – Fasil Kenema (Ethiopie) 1-1 (2-2)

(+) ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Teungueth (Sénégal) 1-0 (1-0)

(+) AS Otoho (Congo) – UD Songo (Mozambique) 2-0 (0-1)

(+) Al Merrikh (Soudan) – Express (Ouganda) 1-0 (1-2)

(+) Hearts of Oak (Ghana) – Kamsar (Guinée) 2-0 (joué en une seule manche)

(+) Stade Malien (Mali) – Sonabel (Burkina Faso) 3-0 (1-0)

Le Messager Ngozi (Burundi) – (+) US Gendarmerie Nationale (Niger) 1-1 (0-1)

(+) Tusker (Kenya) – Arta Solar 7 (Djibouti) 1-0 (1-1)

Nyasa Big Bullets (Malawi) – (+) AmaZulu (Afrique du Sud) 1-3 (1-0)

8e Arrondissement (Centrafrique) – (+) Galaxy (Botswana) 1-0 (0-2)

(+) Petro Luanda (Angola) – Baham (Cameroun) 0-0 (2-2)

(+) Nouadhibou (Mauritanie) – ESAE (Bénin) 2-0 (1-1)

Platinum (Zimbabwe) – (+) Sagrada Esperanca (Angola) 0-0 (0-0)

Sagrada qualifiée aux tirs au but

Zesco United (Zambie) – (+) Royal Leopards (Eswatini) 2-1 (0-1)

(+) Zanaco (Zambie) – Akonangui (Guinée Equatoriale) 1-0 (2-0)

Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour le prochain tour.