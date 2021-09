Allemagne : doublé de Haaland, Dortmund colle à un point du Bayern

L’attaquant norvégien de Dortmund, Erling Haaland, a réalisé dimanche un doublé lors de la victoire de son équipe à domicile face à l’Union Berlin (4-2) pour le compte de la 4è journée de la Bundesliga.

A la faveur de ce résultat, Dortmund reste à un point du Bayern Munich, à la deuxième place provisoire du championnat allemand.

Contre l’Union, Raphaël Guerreiro a ouvert le score pour le Borussia d’un but somptueux: une demi-volée tendue de l’angle gauche de la surface, pour placer le ballon dans la lucarne opposée (1-0, 10e).

Puis Haaland a fait son show: seul entre deux défenseurs aux six mètres, le Norvégien a réussi à placer une tête tout en puissance (2-0, 23e), avant de marquer le quatrième but des Jaune et Noir d’une incroyable reprise de volée lobée en pleine course, en total déséquilibre, d’une vingtaine de mètres (4-2, 83e).

Au rayon statistiques, le prodige de 21 ans compte désormais 7 buts en cinq journées de championnat, à égalité avec Robert Lewandowski, et 11 buts en huit matches cette saison après huit rencontres toutes compétitions confondues.

Le troisième but de Dortmund avait été marqué contre son camp par Marvin Friedrich, sous pression de Haaland (3-0, 52e) .

Entretemps, l’Union avait brièvement repris espoir en marquant sur penalty par Max Kruse (3-1, 57e) et de la tête sur corner par Andreas Voglsammer (3-2, 81e).