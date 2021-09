Tunisie – Covid : Rester vigilant et continuer de respecter les gestes barrières

Le taux de positivité des tests effectués quotidiennement par les Services d’Aide médicale Urgente (SAMU) se situe, actuellement, entre 10 et 15 pour cent.

C’est ce qu’a indiqué Dr Saïda Zelfani, responsable au service d’aide médicale urgente, dimanche, à dans une déclaration à l’agence TAP.

La baisse du nombre moyen de nouveaux cas détectés ne signifie pas nécessairement que le danger est derrière nous et qu’un retour à une vie normale est pour demain. Au contraire, a-t-elle mis en garde, il faut être vigilants et continuer de respecter les protocoles sanitaires, à savoir observer la distanciation physique, porter le masque et se laver régulièrement les mains.

Il est également impératif de continuer à se faire vacciner, d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur la lutte contre la Covid 19 et de maintenir les gestes barrières.

Dr Zelfani a, en outre, expliqué que les appels téléphoniques reçus par les services d’assistance médicale d’urgence ont diminué, à leur tour. “Nous recevons entre 30 et 50 appels par jour, contre 200 et 300 appels par jour pendant les mois de juillet et août 2021, au pic de propagation de la maladie”.