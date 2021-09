Ligue 2 : Quatre équipes disputeront un mini-championnat pour une place en L2

Un mini-championnat (Barrage) opposant 4 équipes sera organisé pour déterminer l’équipe qui rejoindra la Ligue 2 du football professionnel lors de la saison prochaine 2021-2022, annonce la fédération tunisienne de football, vendredi, sur sa page officielle facebook.

Le bureau fédéral précise que deux matches décisifs seront d’abord organisés par tirage au sort entre l’AS Sebikha et l’AS Kasserine d’une part, en tant deux derniers sur les quatre groupes de la Ligue 2 de la saison 2020-2021, et l’AS Ariana et le CS Redayef d’autre part, en tant que troisièmes de la la phase play-off de la Ligue amateur 1.

Les vainqueurs des deux matches décisifs participeront ultérieurement à un mini-championnat avec le Stade Gabésien et le CS Menzel Bouzelfa, les deux relégués de la saison dernière, et le vainqueur de ce barrage rejoindra la Ligue 2 lors de la saison 2021-2022.

D’autre part, le bureau fédéral a indiqué qu’il sera décidé plus tard de la façon de combler les places vacantes pour le reste des divisions (championnats amateurs, 1er et 2ème niveaux) et a chargé la commission des compétitions de superviser tous matches mentionnés.