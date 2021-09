Des études sur les origines biologiques de la Covid-19 pour mieux lutter contre le virus

Depuis l’apparition du SARS-Cov-2, plusieurs théories ont immergé à commencer par un accident de laboratoire ou encore une émergence naturelle du coronavirus.

Plus le temps passe, plus les origines biologiques se dispersent indique Futura Sciences. L’origine biologique du virus est importante pour déterminer et prévenir les prochaines pandémies.

La Covid-19 est l’une des pandémie les plus importantes de ces cent dernières années. Elle dure depuis près de 20 mois, depuis décembre 2019 jusqu’à ce jour.

Des experts et des sciences ont rendu un rapport au président Biden, suite à sa demande, pour avoir des détails sur ce virus et cette pandémie. Ce rapport qui a été rendu public, peu de temps plus tard, n’indique pas s’il s’agit bien d’un accident de laboratoire ou d’une émergence naturelle ou encore un passage de l’animal vers l’humain.

Selon un expert, envoyé à Wuhan par l’OMS, qui a enquêté sur l’origine du coronavirus, l’enquête a révélé que la pandémie a débuté suite à une transmission zoonotique du virus.

Il existe des axes prioritaires pour suivre la maladies qui sont les suivants :

– Etudes de traçabilité en se basant sur les rapports initiaux de la maladie

– Etudes pour analyser les anticorps développés par les malades en se basant sur ce qui s’est passé en Italie, Espagne, Royaume Uni et la France.

– Etudes pour évaluer les risques représentés par les animaux hôtes (chauves souris).

– Etudes sur les facteurs de risque de flambées précoces

– Etudes sur les nouvelles pistes crédibles

Heureusement, certaines analyses peuvent quand même encore être menées. Parmi elles, figurent notamment l’examen des études de cas initiales, et des études portant sur les donneurs de sang à Wuhan et dans d’autres villes chinoises (ainsi que dans tous les endroits où les génomes viraux ont été détectés précocement).

L’Organisation mondiale de la Santé a demandé la création d’un nouveau comité chargé de superviser les futures études sur les origines du coronavirus SARS-CoV-2. L’initiative est louable, mais elle risque de faire prendre davantage de retard sur le planning envisagé pour lesdites études…