Classement FIFA : la Libye et le Kosovo se distinguent en septembre

La Libye a enregistré sa meilleure progression au classement FIFA, pour le mois de septembre, alors le Kosovo a réalisé son meilleur classement de tous les temps.

Avec pas moins de 152 matches de qualification pour la Coupe du Monde disputés aux quatre coins de la planète lors de la première quinzaine de septembre, auxquels s’ajoutent 25 rencontres amicales, le nouveau classement Mondial a connu de nombreux changements.

Sur le podium, le duo de tête composé de la Belgique (1e) et du Brésil (2e) reste le même, mais par contre, l’Angleterre est monté sur la 3e marche et inscrit son retour, neuf ans après, suite à deux victoires et un match nul en éliminatoires du Mondial-2022. Elle succède ainsi à la France, victime, de ses récents résultats mitigés aux éliminatoires du Mondial-2022 (deux matches nuls et une victoire).

trouve les meilleures progressions, à savoir celles de la Libye (110e, plus 12), du Canada (51e, plus 8), du Libéria (144e, plus 6), de Malte (171e, plus 6), du Panama (68e, plus 6), de la Bulgarie (70e, plus 5) et de l’Arabie saoudite (56e, plus 5). Mais la Libye a enregistré la plus grande progression en termes de points (plus 27,27 points) et en termes de places (plus 12 places).

Par contre, le Danemark (10e, plus 1), fort de ses trois succès en autant de matches, intègre, lui, un Top 10 dans lequel le Portugal (7e, plus 1) et l’Espagne (8e, moins 1) intervertissent leur position, alors que les Etats-Unis (13, moins 3) quittent le Top 10.

Les avancées les plus notables du top 50 sont à mettre au crédit de l’Iran (22e, plus 4), de la Russie (37e, plus 4), de la Norvège (39e, plus 4), de l’Ecosse (45e, plus 4) et de l’Irlande du Nord (47e, plus 4).

Mention spéciale au Kosovo (109e, plus 6) qui, en ayant battu la Géorgie (0-1) et en ayant accroché la Grèce (1-1), grimpe à la 109ème place et atteint le meilleur classement de son histoire.

Il est à signaler le grand recule en termes de points pour Chypre (moins 32,65 points) et celui des places pour le Venezuela et la Jamaïque (moins 9 places).

Le prochain classement mondial sera publié le 21 octobre 2021.