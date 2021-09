Coupe de la CAF (1er tour aller) : l’US Ben Guerdane pour une avance confortable

L’US Ben Guerdane tentera dimanche de bien entamer sa nouvelle campagne en Coupe de la Confédération de football à l’occasion de la réception de l’équipe nigérienne de l’AS Police, sur la pelouse du stade 7 mars (16h30), comptant pour le premier tour préliminaire aller.

Pour leur troisième participation à la compétition africaine, après les éditions 2018 et 2019, les coéquipiers d’Adam Rejaibi chercheront à décrocher une victoire confortable qui leur permettra de prendre option sur le deuxième tour, en attendant le match retour la semaine prochaine à Niamey.

Partant avec l’avantage du terrain et du public, le représentant tunisien privilégiera l’offensive en exploitant toutes les occasions de buts offertes et les balles arrêtées afin de faire trembler plus d’une fois les filets adverses, tout en faisant preuve de concentration et de vigilance face aux contre-attaques des Nigériens et aux erreurs en défense.

L’US Ben Guerdane semble en effet en mesure d’atteindre son objectif compte tenu de sa bonne forme du moment affichée notamment lors des matches amicaux disputés récemment face à l’AS Rejiche (1-1), l’ES Hammam-Sousse (1-1), l’Espérance Sportive de Tunis (1-0), d’autant plus que le club passe par une période faste marquée par une troisième place en Ligue 1 contrairement à son adversaire qui a frôlé la relégation à la fin de la saison dernière (11e).

Compte tenu de l’enjeu du match, le nouvel entraîneur de l’US Ben Guerdane, Ridha Jeddi semble opter pour un effectif à caractère offensif, avec l’implication d’un certain nombre d’éléments qui se sont distingués lors des derniers matchs amicaux, comme Wadhah Zaidi, et le recours à quelques nouvelles recrues comme l’attaquant Lassaad Jaziri, Fakhreddine Ouji, Rafik Kamarji, et le milieu de terrain, Mahmoud Messai.

“Notre mission ne sera pas aisée et nous devons prendre au sérieux notre adversaire malgré son manque d’expérience au niveau continental, car toutes les équipes africaines ont connu des progrès”, a déclaré le coach de l’US Ben guerdane à l’agence TAP.

“L’essentiel c’est de concrétiser toutes les occasions offertes et de ne pas encaisser de buts pour franchir un grand pas vers la qualification au second tour”, a-t-il ajouté.

L’autre représentant tunisien dans cette compétition est le CS Sfaxien, vainqueur de la coupe de Tunisie, qui est exempté de ce premier tour.