Ligue des champions (tour préliminaire aller) : résultats partiels

Résultats partiels des matchs du tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputés vendredi:

10 septembre 2021

Express SC (UGA) – Al Merrikh (SUD) 2-1

Amazulu FC (RSA) – Nyasa Big Bullets (MWI) 0-1

11 septembre 2021

Royal Leopards (ESW) – Zesco United (ZAM) 14h00

UD Do Songo (MOZ) – AS Otoho d’Oyo (CGO) 14h00

Jwaneng Galaxy (BOT) – Diplomate FC (CTA) 14h00

AS Ara Solar 7 (DJI) – Tusker FC (KEN) 15h00

GDSE (ANG) – FC Platinum (ZIM) 15h00

Bouenguidi (GAB) – AS Maniema (RDC) 15h30

AS Sonabel (BFA)- Stade Malien (MLI) 16h00

USGN (NIG) – Le Messager (BUR) 16h30

ESAE FC (BEN) – FC Nouadhibou (MTN) 17h00

Fortune FC (GAM) – ES Sétif (ALG) 17h00

KMKM SC (ZAN) – Al Ittihad (LBY) 17h15

Teungueth FC (SEN) – Asec Mimosas (CIV) 18h00

12 septembre 2021

Mogadishu CC (SOM) – APR FC (RWA) 14h00

Fasil Kenema (ETH) – Al Hilal (SUD) 14h00

Young Africans (TAN) – Rivers United (NGR) 15h00

Akwa United (NGR) – CR Belouizdad (ALG) 15h00

Akonangui FC (EQG) – Zanaco FC (ZAM) 15h30

Fovu De Baham (CMR) – Petroleos (ANG) 15h30

LPRC Oilers (LBR) – Asko De Kara (TGO) 16h30

19 septembre 2021

CI Kamsar (GUI) – Hearts Of Oak (GHA) 17h00 à Accra

Les matchs retour auront lieu les 17-19 septembre 2021.