Tunisie : Jerandi participe jeudi à la réunion ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi participe jeudi à la 156e réunion du Conseil de la Ligue des Etats arabes.

Cette réunion ministérielle, sera consacrée à une série de questions arabes, en en premier, la cause palestinienne que la Tunisie, qui siège en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, tient à placer en tête des priorités de la communauté internationale, lit on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

A l’ordre du jour de la réunion figure, également, les développements sur la scène arabe et la coopération avec les groupes régionaux et internationaux, en plus de l’examen des recommandations et projets de résolution à caractère économique et social, selon la même source.

Othman Jerandi transmettra, à l’occasion, à ses homologues arabes la gratitude de la Tunisie, direction et peuple pour les aides généreuses fournies au pays dans sa lutte contre la pandémie et le soutien arabe des décisions prises par le président de la République le 25 juillet dernier.