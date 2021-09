Nouveau pack Infinix Hot 10s & Note 10 chez Ooredoo

Ooredoo annonce la commercialisation d’un nouveau pack Infinix combinant les smartphones (Hot 10s & Note 10) et les services d’Ooredoo.

A travers ces nouveaux packs Infinix by Ooredoo, les abonnés auront l’occasion d’obtenir un smartphone approprié à multiples niveaux (design, configuration et navigation data) dans le cadre d’un forfait riche en avantages et gratuités.

Infinix, deux smartphones performants

Le choix des smartphones émane des performances des smartphones Infinix Hot 10s & Note 10. Des produits conformes aux attentes d’une cible jeune qui cherche un smartphone performant à un prix abordable.

Le smartphone Infinix Hot 10s, lancé en 2021, dispose d’un écran de 6.82 pouces, d’un appareil photo de 48 MP et d’une mémoire 128GB 4GB RAM. Pour le modèle Infinix Note 10, l’abonné bénéficiera d’un écran 6.95 pouces et d’une mémoire 128GB 6GB RAM. Les smartphones sont dotés d’une batterie (6000mAh pour Infinix Hot 10s et 5000mAh pour Infinix Note 10) et de fonctionnalités adoptées aux besoins de la nouvelle génération d’utilisateurs.

Le pack postpayé est soumis à un engagement de 12 mois avec des mensualités à partir de 199 dinars/mois. Le pack englobe des gratuités à l’instar d’un volume data de 2,5 Go/mois tout au long de la période de l’engagement.

Disponible dans tous les points de vente et sur la boutique en ligne, les clients Ooredoo peuvent acquérir les packs Infinix Hot 10s & Note 10 via les multiples modes de paiement mis à leur disposition (carte bancaire, Mobicash, ou carte E-dinar de la Poste tunisienne). Après la commande, le client peut récupérer son nouveau smartphone auprès de la boutique la plus proche ou profiter tout simplement de la livraison gratuite sur l’ensemble du territoire tunisien.

A travers la commercialisation du nouveau pack, Ooredoo élargit encore la sphère de ses offres mixtes (smartphone + services) et prouve l’efficacité de sa notoriété d’offrir à chaque abonné la configuration adéquate à ses besoins tout en facilitant l’obtention et le paiement du produit.