Ciel peu nuageux et temps stable dans le nord et le centre du pays.

Nuages parfois intenses sur le sud avec quelques pluies éparses et un vent relativement actif accompagné de phénomènes de sable.

Mer peu agitée dans le nord et forte à agitée sur les côtes Est du pays.

Baisse relative des températures et les maximales seront comprises entre 28 et 34 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 36 et 40 ° C dans le reste des régions.