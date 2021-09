4ème journée de vaccination : Le ministère de la Santé appelle les personnes convoquées à ne pas manquer le rendez-vous

Le ministère de la Santé a appelé toutes les personnes convoquées, aujourd’hui, samedi, à la quatrième journée de vaccination intensive contre la Covid-19 à se rendre dans les centres de vaccination et à ne pas manquer ce rendez-vous.

347 centres sont mobilisés à cet effet de 08H00 à 15H00 selon un communiqué publié, par le ministère.

La quatrième journée de vaccination intensive contre le Coronavirus cible les personnes âgées de 40 ans et plus qui ont préalablement reçu la première dose lors de la journée de vaccination intensive qui a été organisée le 8 août 2021 ou avant cete date, en plus du personnel éducatif et des travailleurs dans les secteurs s’y rapportant âgés de 40 ans et plus et ce en prévision de de la rentrée scolaire et universitaire.