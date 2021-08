Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 30 août 2021

Les températures seront stationnaires, lundi, et les maximales se situeront entre 29 et 35 degrés sur le nord, le centre et le sud est, et entre 36 et 40 degrés sur le reste de régions, pour atteindre 42 degrés à l’extrême sud.

Le temps sera marqué par des cellules orageuses, l’après midi, au niveau des hauteurs ouest, lesquelles seront accompagnées de pluies et de chute de grêle, sur quelques délégations de l’est du pays.

Le vent sera modéré et il soufflera avec une vitesse de l’ordre de 40 km/h sur le sud. La vitesse peut atteindre 70 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer peu agitée à agitée.