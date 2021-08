Covid-19-Transport-Vaccination intensive : Mobilisation de 70 bus au Grand Tunis

Au moins 70 bus au Grand Tunis ont été mobilisés pour garantir le transport des personnes concernées par la troisième journée de vaccination intensive, a annoncé, samedi, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU).

Ces bus vont transporter gratuitement et exclusivement les personnes âgées de plus de 40 ans et les personnes âgées entre 15 et 17 ans aux centres de vaccination, a ajouté la TRANSTU dans un communiqué.

Les dessertes entre les quartiers et les centres de vaccinations seront assurées à partir de 06H15 du matin, jusqu’au 19h, sans interruption, a-t-on ajouté de même source.