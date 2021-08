Tunisie : Seules les personnes vaccinées vont accéder aux espaces publics

On se dirigerait vers l’adoption dune “attestation de vaccination contre le coronavirus” en Tunisie. Autrement dit, seuls les détenteurs pourraient accéder aux espaces publics, c’est-à-dire les personnes vaccinées.

C’est en tout cas ce qu’a confié Jalila Ben Khelil, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, laquelle rassure toutefois sur le fait que cette procédure sera appliquée, dans une première étape et de manière progressive, dans les institutions publiques, les cliniques et les banques. Elle sera ensuite généralisée à l’âge (aux 40 ans et plus en premier lieu).

Objectif: limiter la contagion.

Par ailleurs, Jalila Ben Khelil indique que 30% des personnes qui se sont inscrites sur la plateforme Evax sont réticentes à se faire vacciner.