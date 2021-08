Tunisie – Coronavirus : Appel aux conducteurs du transport public irrégulier à rejoindre les centres de vaccination

Les conducteurs du transport public irrégulier multimodal, qui n’ont pas encore reçu le vaccin anti coronavirus et qui sont inscrits sur la plateforme de vaccination EVAX, sont appelés à rejoindre les centres de vaccination consacrés par les Société régionales du Transport et la Société du transport de Tunis (TRANSTU), pour recevoir les premières doses de vaccins, toute en montrant leurs cartes professionnelles, selon un communiqué du ministère du Transport et de la logistique publié jeudi, à Tunis.

Cette campagne de vaccination est destinée aux conducteurs de taxis individuels, collectifs et touristiques, ainsi qu’aux chauffeurs de louages et du transport rural, note le ministère précisant que les rendez-vous seront fixés par les sociétés concernées, à travers ses pages sur les réseaux sociaux.Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour soutenir l’effort national dans la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19, aux fins d’accélérer le rythme de la vaccination et de renforcer la sécurité de tous les agents opérant dans le secteur du transport, terrestre, maritime et aérien.