Championnat d’Egypte : Le Zamalek met fin au règne d’Al Ahly et s’offre son 13e titre

Le Zamalek ou évoluent les internationaux Tunisiens Seifeddine Jaziri et Hamza Mathlouthi, a remporté le championnat d’Egypte, en battant El Entag-El Harby sur le score de deux buts à zéro, mardi 24 août pour le compte de la 33e journée.

Les buts ont été inscrits par Ahmed Sayed (6e) et Achraf Bencharki (88e).

Une journée avant la fin de l ‘exercice les Chevaliers Blancs, leaders avec 79 point et longueurs d’avance, ont mis fin au règne de leur voisin et rival, Al Ahly qui a concédé le nul sur la pelouse d’ El Gouna (3-3).

Menés au score sur un but de Mohamed Naguib (7e), les Diables Rouges ont égalisé grâce à l’international Tunisien Ali Maaloul (61′ sur penalty) avant de prendre l’avantage par Hussein El Shahat (69e) et Mohamed Sherif (80e). Mais Al Gouna a réussi a revenir au score grâce à des buts de Mahmoud Sharbawy (86′) et Omar El Said (90+10).

C’est le 13e sacre du Zamalek, entraîné par le Français Patrice Carteron, tandis que qu’Al Ahly enregistre un record de 42 titres dont six consécutifs.