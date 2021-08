Le temps est stable aujourd’hui dimanche . le ciel est clair avec quelques nuages ??dans la plupart des régions Les températures maximales varieront entre 32 et 36 degrés près des côtes et sur les hauteurs et entre 37 et 42 degrés dans le reste des régions.

Vent d’Est à faible vitesse et modéré sur la plupart des côtés seulement. Il est relativement fort dans les régions du sud, où localement il provoque des phénomènes de sable.

La mer est moins agitée et ondulante dans les côtes de l’Est.