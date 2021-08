Paralympiques-2020 : quelque 4400 athlètes, dont 26 tunisiens, annoncés pour le rendez-vous de Tokyo

Quelque 4400 athlètes, dont 26 tunisiens, seront au rendez-vous à Tokyo pour prendre part aux 16es Jeux Paralympiques (JP), prévus du 24 août au 5 septembre.

Pour ces Jeux qui reviennent pour la seconde fois au Japon, après ceux de 1964, les 4400 athlètes (un record), selon les estimations du Comité international paralympique (IPC), issus d’une centaine de pays, concourront dans 23 disciplines retenues pour la circonstance, à savoir :

athlétisme, aviron, handi-basket, boccia, canoë sprint, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, powerlifting, escrime en fauteuils, football à cinq, football à sept, goal-ball, judo, natation, rugby en fauteuils, sport équestre, tennis de table, tennis en fauteuils, tir sportif, tir à l’arc, triathlon, voile et volley-ball assis.

Le handisport tunisien sera au rendez-vous avec 14 femmes et 12 hommes et sera engagé pour la première fois depuis les jeux de Séoul en 1988, dans trois disciplines; athlétisme, tennis de table et triathlon.

Pour ces Jeux, les athlètes russes pourront participer sous bannière neutre “RPC” (pour Russian Paralympic Committee), mesure identique à la délégation des valides aux JO-2020, pour cause de dopage.

Le rendez-vous nippon marquera la première apparition du Bhoutan, de la Guyane, du Congo, du Malawi, de la Somalie et du Togo.

La cérémonie d’ouverture des 16es JP aura lieu le 24 août au stade Olympique de Tokyo qui accueillera également la cérémonie de clôture, prévue le 5 septembre et les épreuves d’athlétisme du 27 août au 5 septembre.

Les différentes éditions des Paralympiques d’été :

1960 : Rome (23 pays et 400 athlètes)

1964 : Tokyo (22 pays et 390 athlètes)

1968 : 29 pays et 750 athlètes

1972 : Heidelberg (44 pays et 1000 athlètes)

1976 : Toronto (42 pays et 1600 athlètes)

1980 : Arnhem (42 pays et 1600 athlètes)

1984 : Stoke Mandeville et New York (42 pays et 2080 athlètes)

1988 : Séoul (61 pays et 3053 athlètes)

1992 : Barcelone (82 pays et 3020 athlètes)

1996 : Atlanta (103 pays et 3195 athlètes)

2000 : Sydney (123 pays et 3843 athlètes)

2004 : Athènes (136 pays et 3969 athlètes)

2008 : Pékin (148 pays et 4000 athlètes)

2012 : Londres (165 pays et 4200 athlètes)

2016 : Rio de Janeiro (159 pays et 4100 athlètes).