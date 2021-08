Tunisie : Zakaria Bouguira évoque une 6ème vague de Covid-19

Dr. Zakaria Bouguira a critiqué les nouvelles mesures annoncées par la présidence de la République, mercredi 18 août, concernant la situation épidémiologique.

Il estime que les nouvelles mesures conduiront à la sixième vague de coronavirus dans le pays, laquelle vague sera pire que la précédente.

Selon Dr. Bouguira, cette sixième vague causera la perte de vies humaines d’où l’importance d’instaurer un confinement sanitaire général.

Cependant, on se demande comment Dr Bouguira a compté le nombre de vagues, alors que dans certains pays au monde on évoque à peine une 4ème vague, et dans aucun autre on ne parle de 5ème encore moins de 6ème vague. Donc comment la Tunisie est déjà arrivée ou arrive vers une 6ème?