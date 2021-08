Tunisie : Allégement des horaires du couvre-feu à partir du 19 août

Le couvre-feu a été décalé à minuit à partir du jeudi 19 août, annonce mercredi un communiqué de la présidence de la République.

” Le couvre-feu sera de minuit à 05h du matin à partir du 19 août 2021 et jusqu’à nouvel ordre “, indique le communiqué, précisant que cette décision sera accompagnée des mesures suivantes :

Interdiction des manifestations et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces fermés,

Les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19 sont autorisées à participer aux rassemblements familiaux, publics et privés dans les espaces ouverts en respectant les consignes sanitaires en vigueur,

Les cafés et les restaurants, toutes catégories confondues, doivent lever les chaises et cesser de servir sur place à 22h00,

Tous les arrivants en Tunisie par voie aérienne, maritime ou terrestre doivent présenter à l’enregistrement un test PCR négatif ne dépassant pas les trois jours, et se soumettre à un confinement obligatoire de 10 jours. Les personnes entièrement vaccinées seront exemptées de ces mesures en présentant le certificat de vaccination,

Les autorités compétentes sont appelées à renforcer l’application et le contrôle du protocole sanitaire et des mesures préventives individuelles et collectives dans tous les secteurs et l’ensemble des espaces publics et privés, les grandes surfaces et les transports publics,

Les autorités sanitaires civiles et militaires sont appelées à accélérer et intensifier la campagne de vaccination et les tests de dépistage.