Les températures seront stables dimanche et les maximales oscilleront entre 32 et 37 degrés dans les zones côtières et se situeront entre 37 et 42 degrés à l’intérieur du pays avec des coups de sirocco.

Les vents seront d’Est, faibles à modérés, et relativement renforcés au Sud en fin de journée.

La mer sera légèrement agitée à ondulante dans le Golfe de Gabès. Des orages devraient se former localement dans le nord et le centre, accompagnés de pluies éparses.