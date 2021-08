Tunisie : 400 jeunes seront formés pour être intégrés sur le marché de l’emploi en Italie

Une convention a été signée le 04 août dernier entre l’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) et deux organisations italiennes portant sur la formation d’environ 400 jeunes tunisiens en langue italienne et dans plusieurs autres spécialités professionnelles pendant toute une année et ce, à partir du mois de septembre prochain.

Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi à Tunis, Mahmoud Mefteh, président de l’OTEF a souligné que cette convention vise à ouvrir de nouvelles opportunités de travail en Italie et à lutter contre la migration irrégulière.

Selon la même source, les jeunes intéressés seront formés dans deux centres relevant de l’OTEF à Tunis et à Mahdia.

” Les premiers mois seront consacrés à l’étude de la langue italienne et les mois suivants seront réservés à la formation dans l’une des spécialités professionnelles disponibles comme la santé et sécurité au travail, la sécurité alimentaire et autres ce qui facilitera l’intégration de ces jeunes sur le marché de l’emploi en Italie et même en Tunisie, a expliqué le responsable.

Il a, en outre, indiqué qu’après la formation, l’OTEF assistera les jeunes, qui désirent travailler en Italie, dans leurs démarches d’octroi de visa et de cartes de séjour.