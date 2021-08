Le Courant populaire appelle au respect de la souveraineté du peuple tunisien

Le courant populaire a exprimé son ” refus absolu ” de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la Tunisie. Il estime que les agissements du mouvement Ennahdha dans ce sens ” fournissent la preuve de son engagement sur la voie de la trahison nationale “.

Ennahdha sollicite le soutien des lobbies et l’aide des Frères Musulmans pour internationaliser la situation interne de la Tunisie tel qu’il a été le cas dans plusieurs pays arabe qui n’ont eu, en retour, que la colonisation et le chaos.

Dans une déclaration publiée samedi, au lendemain de la visite d’une délégation américaine au Palais de Carthage conduite par l’adjoint du conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Jonathan Finer, le parti appelle tous les pays du monde, les USA en particulier à respecter la souveraineté du peuple tunisien et à ne pas s’immiscer dans les affaires internes de la Tunisie.

Il a mis en avant le bilan criminel de l’intervention de l’administration américaine dans des pays comme l’Irak la Syrie, la Libye, le Yémen, l’Amérique latine, l’Afghanistan la Somalie et autres.

Le Courant populaire, a, également, mis en garde, contre le rôle de la Turquie qui cherche à investir dans les crises politiques des pays arabes.

Le parti a appelé le président de la République à rassurer les Tunisiens sur la période à venir et à leur dire toute la vérité sur les pressions extérieures, faisant observer que la souveraineté est au cœur du combat du peuple tunisien contre les escrocs et les ” agents ” et qui font pression aujourd’hui pour empêcher la chute du système de corruption et protéger, ainsi, leurs propres intérêts.