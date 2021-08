Tokyo : la flamme des JO est éteinte

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont débuté le 23 juillet dernier, tirent officiellement leur révérence avec l’extinction de la flamme olympique, qui aura brillé au sein de la vasque durant ces dix-neuf jours de compétition.

Plus de 11.000 sportifs représentant 206 pays ont pris part à cette édition, en plus de l’équipe des réfugiés, qui comprenait 29 sportifs (11 pays).

Tokyo a accueilli les olympiades pour la 2è fois dans son histoire après l’édition de 1964.

Avec 39 titres olympiques décrochés à Tokyo, les Etats Unis ont maintenu leur domination sur le tableau des médailles, juste devant la Chine, pour la troisième édition de suite.

Les Américains ont remporté au total 113 médailles (38 or, 41 argent et 33 bronze), en baisse par rapport aux Jeux de Rio (46 or et 121 médailles au total).

La victoire de leur équipe féminine de volley dimanche leur permet toutefois de devancer d’une unité la délégation chinoise (38 or pour 88 médailles).