Gafsa : Reprise en octobre de l’activité de la ligne ferroviaire 15 pour le transport des voyageurs et du phosphate

La ligne ferroviaire n°15, dans son segment reliant Refeyef, Om Laarayes et Kef Eddour à Metlaoui, reprendra ses activité à partir du mois d’octobre prochain, après 4 ans de suspension, a annoncé, mercredi, le responsable de la communication à la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), Hassene Miadi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Miadi a indiqué que le taux d’avancement des travaux de réaménagement de cette ligne, en arrêt depuis 2017 après avoir été endommagée par les inondations, a atteint 85%, soulignant que cette ligne sera de nouveau opérationnelle pour le transport des voyageurs et du phosphate.

La mise en arrêt forcée de la ligne 15 depuis 2017 avait suspendu le trafic des voyageurs à partir de Redeyef et Om Laarayes vers Metlaoui, Sfax et Tunis, et interrompu l’acheminement des quantités de phosphate destinées aux clients de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) à Skhira et à Gabès.