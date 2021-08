Tunisie : Le conseil de la Choura se réunira le 4 août sur le coup de force de Kaïs Saïed

Le Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha se réunira demain, mercredi 4 août 2021, pour examiner la situation dans le pays et se prononcer sur les derniers développements sur la scène politique suite aux décisions annoncées le 25 juillet 2021 par le président de la République, Kais Saied, selon le porte-parole du parti, Fethi Ayadi.

Concernant l’inscription de la démission de certains dirigeants du mouvement à l’ordre du jour de la réunion, Ayadi assure que la rencontre sera ouverte à toutes les questions et les propositions des membres du Conseil.

Ennahdha avait décidé le report de la réunion de la Choura qui était programmée samedi 31 juillet peu de temps avant l’heure de sa tenue. Dans la soirée du même jour, le mouvement annonçait que Rached Ghannouchi a été transporté à l’hôpital suite à un léger malaise.

Plusieurs médias ont relayées des informations sur la démission de dirigeants du mouvement en protestation contre ses politiques à l’instar de Mohamed Nouri et Khalil Baroumi.

A noter dans le même ordre d’idées, que des jeunes appartenant au mouvement Ennahdha avaient appelé la direction du parti “à assumer la responsabilité des manquements à l’égard des revendications du peuple tunisien et du climat de tension et d’agitation qui doit être apprécié à juste titre, au vu des orientations politiques, économiques et sociales non efficaces du parti et de la manière dont été gérées les litiges et crises politiques”.

Ces jeunes appellent dans une pétition interne à ” la dissolution immédiate du bureau exécutif d’Ennahdha ” et à la ” rectification du processus “.

Réuni au lendemain de l’annonce par le président de la République d’une série de mesures dont le gel des activités du parlement, la levée de l’immunité des députés et la révocation du chef du gouvernement, le bureau exécutif du mouvement avait qualifié ces décisions d’anticonstitutionnelles.