L’Italie fait don d’un million cinq cent mille doses de vaccin à la Tunisie

La Tunisie a réceptionné dimanche un million cinq cent mille doses de vaccins anticovid, fournis par l’Italie.

Lors d’une cérémonie organisée à cette occasion en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis Lorenzo Fanara, le président Saied a mis en avant l’importance de cet noble acte de solidarité qui, a-t-il soutenu, donne une nouvelle impulsion aux relations d’amitié et de coopération établies entre les deux pays et consacre les valeurs d’entraide et de solidarité entre les deux peuples.

Sur un tout autre plan, Kais Saied a tenu à réaffirmer son engagement constant à protéger les droits et libertés et à consolider les attributs de la paix et de la stabilité. Il a réitéré l’appel de la Tunisie en faveur d’un traitement multidimensionnel et solidaire de la migration irrégulière, mettant l’accent sur la nécessité de combattre les réseaux de traite des personnes.

Il a, dans la foulée, mis en garde contre toute tentative d’instrumentalisation politique de ce dossier en cette conjoncture délicate que vit le pays.