Le duo tunisien Mahdi Gharbi et Rania Rahali, a terminé vendredi, à la 20e et dernière place avec 119 points, à l’issue des 7e, 8e et 9e étapes de la course de voile multicoque mixte nacra 17, des jeux Olympiques de Tokyo 2020 .

Gharbi et Rahali seront au départ dimanche pour les 10e et 11e courses.