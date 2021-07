Tunisie : Séance de travail entre le ministre de la santé avec les directeurs régionaux de la santé

L’accélération du rythme de la campagne nationale de vaccination et la bonne gestion de la réserve en oxygène ainsi que l’examen du budget du ministère de la santé pour l’année, 2022, ont été au centre d’une séance de travail tenue vendredi entre le ministre de la santé par intérim avec les directeurs régionaux de la santé.

La séance a été également une occasion pour évaluer la situation pandémique dans le pays et le suivi du processus de vaccination ainsi que l’examen des moyens d’assurer l’oxygène en quantité suffisante dans les établissements hospitaliers et l’élaboration de programmes pour l’année 2022.

Les participants à la réunion ont souligné l’impératif d’accélérer l’opération de vaccination de 50pc de la population avant le 15 octobre prochain en augmentant le nombre des vaccinés à 100 mille par jour. Il a été convenu également l’augmentation du nombre des vaccinés dans les centres de vaccination et l’ouverture des centres de protection de santé de base.

Des équipes mobiles seront mobilisées pour vacciner les différentes tranches d’âge dans les régions tout en assurant l’inscription sur la plateforme Evax.

Les participants ont aussi souligné l’importance de rationaliser la gestion de la réserve en oxygène et d’accorder la priorité à l’utilisation des concentrateurs d’oxygène dans les hôpitaux locaux et de les répartir selon les besoins de chaque zone. Les opérations chirurgicales non urgentes des tumeurs cancéreuses seront reportées tout en soulignant l’impératif d’assurer un entretien des concentrateurs d’oxygène et d’assurer la sécurité de leur utilisation.