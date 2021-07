JO-2020 : La Tunisie passe 13e en perdant cinq places à l’issue de la 4e journée

La Tunisie a régressé de cinq place au tableau général des médailles des Jeux olympiques de Tokyo 2021 à l’issue des épreuves de cette journée de lundi en se contentant de conserver le même nombre de médailles (Deux: 1 or et 1 argent), décrochées lors des journées précédentes.

En tête du classement, par contre, la donne a changé avec un Japon (pays hôtes) qui revient en force pour détrôner la Chine au terme du 4e jour. Le Japon totalise 13 breloques (8 or, 2 argent et 3 bronze), devant les Etats Unis qui en comptent 17 (7 or, 3 argent et 4 bronze) et la Chine, 3e, avec 18 médailles (6 or, 5 argent et 7 bronze).

Pays : Or Argent Bronze Total

Japon 8 2 3 13

Etats-Unis 7 3 4 14

Chine 6 5 7 18

Russie 4 5 3 12

Grande-Bretagne 3 3 1 7

Corée du Sud 3 0 4 7

Australie 2 1 3 6

Kosovo 2 0 0 2

Italie 1 4 4 9

France 1 2 2 5

Canada 1 2 1 4

Hongrie 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Croatie 1 0 1 2

Slovénie 1 0 1 2

Autriche 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Norvège 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Philippines 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Pays-Bas 0 3 0 3

Taïwan 0 2 2 4

Brésil 0 2 1 3

Géorgie 0 2 0 2

Espagne 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2

Rép tchèque 0 1 1 2

Serbie 0 1 1 2

Suisse 0 1 1 2

Belgique 0 1 0 1

Bulgarie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Danemark 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Roumanie 0 1 0 1

Allemagne 0 0 3 3

Kazakhstan 0 0 3 3

Egypte 0 0 2 2

Mongolie 0 0 2 2

Turquie 0 0 2 2

Ukraine 0 0 2 2

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Estonie 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Nouvelle-Zélande 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage,

concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.