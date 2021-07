Tunisie : Températures en hausse jusqu’à samedi 31 juillet 2021

Les températures continueront à grimper, à partir de dimanche jusqu’à samedi 31 juillet 2021, notamment dans le Nord. Les moyennes dépasseront les moyennes du mois de juillet d’une différence entre 5 et 10 degrés, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Une importante montée des températures est prévue pour ce week-end et lundi, où les maximales dépasseront les moyennes saisonnières de 4 à 9 degrés dans la plupart des régions, a indiqué vendredi, à l’agence TAP, l’ingénieur Chef du service des prévisions-médias à l’INM, Mehrez Ghannouchi.

Les températures maximales atteindront 40 à 44 degrés dans la plupart des gouvernorats, dépassant ainsi, les moyennes saisonnières du mois de juillet qui sont généralement comprises entre 30 et 39 °C.

L’ingénieur de l’INM a expliqué cette hausse par l’arrivée en Tunisie de masses d’air sahariennes, indiquant qu’une légère baisse des températures sera enregistrée à partir du milieu de la semaine prochaine En outre, il a indiqué que cette vague de chaleur coïncide avec l’avènement de la saison d’Aoussou, (25 juillet-2 septembre) ou la saison de la Canicule, selon le calendrier berbère.

Selon les prévisions de l’INM, pour les trois prochains jours ( 25-26 et 27 juillet 2021), le gouvernorat de Jendouba devra enregistrer les températures les plus élevées, oscillant entre 44 et 45 degrés, alors que les gouvernorats de Nabeul et Mahdia vont enregistrer les températures les plus basses entre 33 et 34 degrés .