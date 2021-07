Tunisie : Réunion d’urgence au palais de Carthage sur la situation sanitaire dans le pays

Présidant une réunion d’urgence au palais de Carthage, tenue dans la soirée du vendredi 23 juillet sur la situation sanitaire dans le pays, le président de la République, Kais Saied, a ordonné qu’un certain nombre de décisions soient révisées après l’échec constaté dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et l’aggravation de la situation dans plusieurs régions du pays.

Saied a affirmé, selon un communiqué publié par la présidence de la République aujourd’hui, samedi, qu’il avait assumé ses responsabilités et son devoir envers la patrie, soulignant qu’il était nécessaire de revoir un certain nombre de choix jugés erronés ou incomplets.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de faire une lecture critique de ce qui a été accompli au cours de ces derniers mois et d’identifier les origines de la détérioration de la situation sanitaire dans le pays.

Le président de la République a exprimé son mécontentement face à la tentative d’utiliser cette crise sanitaire à des fins politiques, ajoutant que le peuple tunisien a beaucoup souffert de cette pandémie, ajoute le même communiqué.

Saied a affirmé qu’il veillera personnellement sur tous les détails afin que chaque partie assume ses responsabilités.

D’autre part, Le président de la république a remercié les cadres médicaux, paramédicaux, et ceux de la santé militaire et la société civile pour leurs efforts acharnés et continus dans toutes les régions du pays.

La réunion s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, de la ministre cheffe du cabinet présidentiel, ainsi que du ministre par intérim de la Santé et de hauts responsables militaires et de sécurité.