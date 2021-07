Transport : Lancement de la ligne E du Réseau ferroviaire rapide reliant la gare de Tunis à la station de Bougatfa

Le premier train desservant la ligne E du Réseau ferroviaire rapide (RFR), reliant la gare de Tunis-Barcelone à la station de Bougatfa (Sidi Hassine Sijoumi), a été lancé, vendredi soir, soit deux jours avant la date initiale prévue pour le lancement de cette ligne, a indiqué, samedi, le ministère du Transport et de la Logistique.

Le département du transport a également, précisé que l’inauguration officielle de cette ligne initialement prévue pour le 25 juillet 2021, a été reportée à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement, en raison de la situation sanitaire difficile que traverse le pays.

Le lancement de cette ligne regroupant 5 stations à savoir ” Annajah “, “Etayaran “, ” Ezzouhour “, ” Hrairia ” et “Bougatfa”, permettra d’alléger la pression sur le transport urbain public dans la capitale, en facilitant le transport des citoyens dans des quartiers à haute concentration d’habitants, a encore souligné le ministère.

Assistant au lancement de la ligne E du RFR, le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, qui était accompagné du PDG de la Société du réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR), Lotfi Chouba et du PDG de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), Belgacem Tayaa, a appelé les entreprises contribuant à la réalisation de ce projet et tous les intervenants à accélérer le parachèvement de ce projet afin qu’il soit prêt à l’exploitation avant la rentrée scolaire et universitaire.

Il a affirmé que l’inauguration officielle aura lieu dans quelques semaines.