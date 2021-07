Mohamed Trabelsi : Nécessité de renforcer la coopération avec les divers intervenants pour accélérer la campagne de vaccination

Le ministre de la Santé par intérim, Mohamed Trabelsi, a souligné samedi lors d’une séance de travail au siège du ministère de la Santé, la nécessité d’unifier les efforts aux niveaux central et régional et de renforcer la coopération avec les divers intervenants, notamment la santé militaire, pour faire réussir la campagne nationale de vaccination contre le Covid 19, selon un communiqué publié par le ministère.

Au cours de cette réunion consacrée à l’examen d’un certain nombre de questions liées à l’accélération du rythme de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, à l’approvisionnement en oxygène des établissements hospitaliers avec les quantités nécessaires et la préparation du secteur de la santé en prévision de l’évolution de la situation épidémiologique, le ministre a souligné l’importance de la création d’un stock stratégique d’oxygène dans divers établissements hospitaliers, afin de répondre aux besoins futurs.

Trabelsi a souligné au cours de la réunion, qui a réuni des cadres supérieurs et des directeurs généraux du ministère, l’importance de poursuivre la mise en œuvre du plan national visant à mettre en place les équipements nécessaires dans tous les hôpitaux afin d’assurer l’approvisionnement en oxygène, soulignant le rôle pionnier du ministère de la Santé face à la pandémie de Covid-19.

Dans le même contexte, il a salué les efforts soutenus déployés par les cadres administratifs et sanitaires dans divers secteurs pour permettre au système national de santé de résister et de répondre aux exigences de la situation.

D’autre part, le ministre de la Santé par intérim a appelé les hauts fonctionnaires du ministère et les cadres centraux et régionaux à redoubler d’efforts et à faire preuve de vigilance afin d’assurer la pérennité des différentes structures de la santé publique, de préparer les établissements de santé aux éventuelles situations d’urgences et de hisser le niveau des services de santé fournis aux citoyens.