Covid19 : la France place la Tunisie sur la liste rouge des pays à risque

Les autorités françaises ont décidé de placer, à partir de demain dimanche, la Tunisie, sur la liste rouge des pays à risque face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, a annoncé, samedi, l’ambassade de France en Tunisie.

En vertu de cette décision, motivée par la détérioration de la situation sanitaire en Tunisie, l’ambassade a indiqué qu’il est interdit aux personnes non-vaccinées de se rendre en France, sauf pour des motifs impérieux spécifiés dans une liste, avec l’obligation de présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures.

Ces personnes seront également soumises, selon l’ambassade, à un test rapide à leur arrivée et à un confinement obligatoire de 10 jours, avec une amende de 1000 euros pour ceux qui enfreignent ces dispositions. L’ambassade a souligné la nécessité pour les voyageurs non vaccinés qui désirent se rendre en Tunisie d’avoir un motif urgent et de se soumettre aux procédures d’entrée fixées par la Tunisie.

En revanche, les personnes vaccinées peuvent voyager vers et depuis la France sans restrictions, selon l’ambassade, qui a souligné que les vaccinations chinoises (Kornavac et Sinopharm) et russes (Sputnik) ne sont pas reconnues par L’Agence européenne des médicaments.