Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 16 juillet 2021

Les températures seront stationnaires, vendredi, et les maximales se situeront entre 27 et 32 degrés sur le nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 35 et 40 degrés sur le reste de régions.

Elles pourront atteindre les 45 degrés à El Borma et Borj El Khadhra, avec des coups de sirocco. Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions.

Les nuages seront plus abondants à partir de l’après-midi, sur la zone de centre ouest, et on s’attend à l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Le vent soufflera fort près des côtes et au sud du pays avec des phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée.