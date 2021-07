France – Pass sanitaire : De lourdes amendes contre les entreprises qui enfreignent la loi

Le président Emmanuel Macron a donné une allocution pour inciter les citoyens à se faire vacciner davantage pour pouvoir se rendre dans les lieux publics grâce au pass sanitaire qui atteste qu’ils se sont fait vacciner et qu’ils ne représentent pas une menace dans les espaces publics.

Suite à cela, un bond de prise de rendez-vous pour se faire vacciner a été remarqué.

La stratégie vaccinale et le dépistage sont la solution pour éradiquer de fléau, c’est pour cela qu’un projet de loi sera présenté en conseil des ministres, le 19 juillet, pour l’extension du pass sanitaire et l’obligation vaccinale.

Le non-contrôle du pass sanitaire par les entreprises (cafés, restaurants, cinémas, théâtres…) sera passible d’une amende allant jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement, a appris France Télévisions, confirmant une information du journal Les Echos. Cette sanction fait partie du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 19 juillet et soumis au Parlement dès le 21 juillet pour l’extension du pass sanitaire et l’obligation vaccinale.