OMS : La Tunisie enregistre le plus haut taux de décès en Afrique

La Tunisie enregistre le taux le plus élevé de décès en Afrique et dans les pays arabes, et passe par une période difficile qui pourrait s’aggraver. C’est l’inquiétude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui assure que “la Tunisie a un grand besoin de vaccins et d’aides pour faire face à la pandémie”, selon Yves Souteyrand, représentant-résident de l’OMS en Tunisie.

Pour sa part, l’AFP, citant l’OMS, souligne que la Tunisie est en train d’enregistrer le plus haut taux de décès en Afrique et dans les pays arabes ajoutant que plus de 100 décès sont recensés au quotidien.

Et contrairement à beaucoup d’autres pays (en Afrique et dans le monde arabe), Souteyrand affirme que la Tunisie constitue l’un des pays qui publient clairement le nombre de décès quotidiens.

Selon lui, la situation épidémiologique en Tunisie est cependant très préoccupante avec la détérioration de plusieurs indicateurs à cause de la propagation du virus dans tout le pays et de la mutation du virus qui devient plus contagieux.